тем, кто хотел бы поучаствовать в активном отдыхе, но никогда не был в пеших/конных походах и опасается не справиться с нагрузкой;

семьям с детьми различного возраста – даже если они уже и не маленькие, то до серьезных пеших и иных походов они все равно пока еще не доросли;

для людей достаточно пожилых или с ослабленным здоровьем, но тем не менее любящих активные путешествия;

а также тем, кто хочет за небольшой промежуток времени посетить максимальное количество интересных мест

Приближается долгожданный отпуск, а вы все еще не решили, где будете его проводить? Традиционные морские курорты и пляжный отдых уже поднадоели, хочется новых впечатлений и чего-то необычного? Предлагаем вам различные варианты активного отдыха и отправиться в путешествие поГорному Алтаю.– это край, где все еще сохранилась нетронутая первозданная природа: высокие горы, поражающие своей красотой и величием; ледники, не тающие все лето; кристально чистые горные речки, воду из которых можно пить, просто зачерпнув ее ладонью; прозрачные холодные озера. Совершая тур по Алтаю и красивым местам для отдыха, вы получите ни с чем не сравнимые впечатления, которые останутся в вашей памяти навсегда.Но необходимо учитывать, что активный отдых на Алтае предполагает затрату значительных физических усилий для передвижения по горным тропам, а временами и бездорожью, а также отсутствие привычных бытовых удобств на всем протяжении маршрута, который может быть продолжительностью от нескольких дней до трех и даже более недель. Путешествуя по Алтаю самостоятельно на машине вы не сможете предварительно оценить сложность того или иного маршрута. Мы же досконально изучили все возможные маршруты отдыха на Алтае в том числе и с детьми и можем предложить вам индивидуально подобранный для вас вип тур по Алтаю на машине.Наши индивидуальные туры по Горному Алтаю предполагают, что вы будете путешествовать на машинах, снегоходах, некоторые программы даже предусматривают дополнительные походы с рюкзаком за плечами или на лошадях. Поэтому, прежде чем отправляться в дорогу, стоит внимательно изучить наши различные туры и маршруты, которые рассчитаны на различную физическую подготовку. Впрочем, чрезмерно опасаться, что активный тур окажется вам не по силам, тоже не стоит: наши обычные авторские туры по Горному Алтаю, за исключением экстремальных, рассчитаны на среднестатистических городских жителей, не имеющих специальной подготовки, и в большинстве из них это настоящее семейное путешествие с детьми различного возраста (этот момент следует предварительно уточнить у организаторов тура).по Горному Алтаю совмещены в наших индивидуальных авто турах с путешествиями на автомобиле. Вам не потребуется никакое сложное снаряжение – всю необходимую экипировку обеспечит для вас Драйв Тур, они входят в стоимость индивидуального тура и будут предоставлены вам на месте, так что с собой необходимо взять только личные вещи для путешествия на машине по Алтаю. Однако надо учесть, что погода в горах очень переменчива, и даже летом где-нибудь на перевале вполне может пойти снег, поэтому необходимо брать с собой утепленную и непромокаемую одежду и обувь. Вы можете подобрать для себя более простые или, наоборот, сложные индивидуальные туры по Горному Алтаю в зависимости от вашей физической подготовки.пользуются на Алтае очень большой популярностью и позволяют достичь по настоящему красивых мест для отдыха. Это также сравнительно недорогой вид отдыха, к тому же доступный даже тем, кто ранее не имел опыта верховой езды: алтайские лошадки спокойны и послушны, и передвижение на маршруте производится только на шагу из-за особенностей горной местности, так что лихо поскакать у вас здесь не получится даже при желании. Конные путешествия требуют даже меньших затрат физических сил, нежели пешие, ведь вам не нужно карабкаться по горам на собственных ногах – вы сидите в удобном походном седле и созерцаете горные красоты с высоты лошадиного роста, а ваша поклажа также едет вместе с вами на лошади в специальных походных сумках – арчемаках.Ну а если вы любитель экстрима и готовы попробовать свои силы в борьбе с капризной стихией горных рек – вы, конечно же, выберете рафтинг! На Алтае можно подобрать варианты сплава как для новичков, впервые решившихся ступить на борт рафта или катамарана, так и для опытных путешественников, уже преодолевших не один десяток коварных речных порогов. На любом тур маршруте мы обеспечим вам специальное снаряжение и, конечно же, помощь инструкторов-профессионалов, хорошо знающих все особенности местности и тонкости преодоления коварных горных речек.Вы можете посетить Республику Алтай по путевке, отдохнуть на турбазе, поправить здоровье в санатории, отправиться на экскурсию в пеший или конный поход с организованной группой. Но, только взяв дело в свои руки, вы сможете с гордостью называть себя путешественником, а не просто туристом, который бежит в толпе, и смотрит куда скажут. Лучший вариант для вашего незабываемого приключения это, конечно же, автомобиль.Наши индивидуальные автомобильные туры это особый вид путешествия по Алтаю - настоящие вип туры составленные индивидуально по вашим пожеланиям.подойдут нескольким категориям туристов:Какая машина нужна для путешествия на Алтай? В принципе любая, все зависит от уровня сложности вашего маршрута. Даже на типичном городском автомобиле с передним приводом и минимальным дорожным просветом, вы прокатитесь с ветерком по Чуйскому тракту, это 600 километров асфальтированной федеральной трассы. Кстати, Чуйский тракт входит в Топ 10 красивейших дорог мира! Однако имейте в виду, остальные дороги республики не отличаются подобным комфортом, о радиальных выездах не может быть и речи.Самый оптимальный вариант это кроссовер или внедорожник, он обеспечит вам свободу передвижений по гравийным и даже грунтовым дорогам. Главные красоты Алтая труднодоступны, это не секрет. Необходимо забираться в горы преодолевать дикие перевалы, переходить реки вброд, для этого нужен хорошо подготовленный автомобиль.Для экскурсий в труднодоступные достопримечательности и красоты у водителя должен быть опыт экстремального вождения, а также навыки автомеханика, в пути автомобиль может элементарно сломаться, задымит двигатель, лопнет колесо, придется решать эти проблемы своими силами. Путешествуя по Алтаю с Драйв Туром вы обеспечены нашей постоянной поддержкой и помощью, если в этом возникнет необходимость, поэтому описанные выше проблемы вам не страшны. Наши надежные джипы Нива Бронто позволят посетить труднодоступные места даже без специально подготовленного водителя, находясь самостоятельно за рулем наших машин.Специально разработанные нами туристические туры на наших машинах продуманы до мелочей, поэтому вам останется только наслаждаться отдыхом в горах Алтая. Наши индивидуальные вип туры на Алтай не сравнить с традиционным отдыхом по путевке и цена тут не имеет значения. Это не обычные экскурсионные туры из Москвы на базы отдыха, которые можно купить в любом туристическом агентстве, а